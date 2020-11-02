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بايرن يعلن إصابة مدافعه شوله بفيروس كورونا

شول بايرن
شوله يخضع إلى العزل المنزلي حالياً

بايرن يعلن إصابة مدافعه شوله بفيروس كورونا

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ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إصابة مدافعه نيكلاس شوله بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن اللاعب يخضع إلى العزل الذاتي في منزله وبحالة جيدة.

وشارك شوله في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على كولون 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكنه سيغيب بذلك عن المباراة المرتقبة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وكذلك مباراة القمة المقررة أمام بوروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت القادم.

وكان سيرج غنابري جناح الفريق قد غاب عن عدد من مباريات بايرن ميونخ عندما كشفت فحوص كورونا عن نتائج إيجابية، قبل أن يتضح بعدها وجود خطأ في النتائج، وظهور نتائج سلبية أكدت خلو اللاعب من الإصابة بالعدوى.

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