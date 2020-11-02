  • مباشر
اللغة

بوغبا يلوم نفسه بعد التسبب بجزائية أرسنال

مانشستر يونايتد بوغبا أرسنال بيريين
بوغبا لحظة تسببه بركلة الجزاء التي سجل منها أرسنال هدفه الوحيد

بوغبا يلوم نفسه بعد التسبب بجزائية أرسنال

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تقبّل بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد اللوم بعد خسارة ناديه 1-صفر على أرضه أمام أرسنال بعدما ارتكب ركلة جزاء حسمت النتيجة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وارتكب بوغبا الخطأ ضد هيكتور بيريين مدافع أرسنال داخل منطقة جزاء يونايتد في خطأ وصفه اللاعب نفسه بالساذج، ونفذ بيير-إيمريك أوباميانغ الركلة بنجاح ليسجل الهدف الوحيد.

وقال بوغبا الفائز بكأس العالم مع فرنسا لهيئة الإذاعة البريطانية" بي.بي.سي": نعرف أننا قدمنا أداء متواضعا. بالنسبة لي لا يمكن ارتكاب الخطأ بمثل هذه الطريقة، كنت أعتقد أني سألمس الكرة لكني لم أفعل. كلفت الفريق الهدف بهذه الركلة. لم يكن من المفترض أن ارتكب ركلة الجزاء بهذه الطريقة.

وزاد: ربما كنت أشعر بإرهاق وبصعوبة في التنفس وهو ما جعلني أرتكب هذا الخطأ الساذج. سأتعلم من ذلك. لست من أفضل اللاعبين في الدفاع داخل المنطقة وسأعمل على تحسين ذلك.

وتابع اللاعب العائد لتشكيلة يونايتد الأساسية بعد خروجه منها عقب الخسارة 6-1 أمام توتنهام هوتسبير الشهر الماضي: يجب أن نلعب بشكل أفضل كفريق أو بشكل شخصي أيضا، وسيبدأ الأمر من جانبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

أهم انتخابات بأميركا..انتهت بحرب قتلت 600 ألف أهم انتخابات بأميركا..انتهت بحرب قتلت 600 ألف
هذه هي الفترة الأخطر التي يعدي فيها مصاب كورونا المحيطين به هذه هي الفترة الأخطر التي يعدي فيها مصاب كورونا المحيطين به

الأكثر قراءة

مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً
فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد