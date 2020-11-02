بوغبا يلوم نفسه بعد التسبب بجزائية أرسنال

تقبّل بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد اللوم بعد خسارة ناديه 1-صفر على أرضه أمام أرسنال بعدما ارتكب ركلة جزاء حسمت النتيجة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وارتكب بوغبا الخطأ ضد هيكتور بيريين مدافع أرسنال داخل منطقة جزاء يونايتد في خطأ وصفه اللاعب نفسه بالساذج، ونفذ بيير-إيمريك أوباميانغ الركلة بنجاح ليسجل الهدف الوحيد.



وقال بوغبا الفائز بكأس العالم مع فرنسا لهيئة الإذاعة البريطانية" بي.بي.سي": نعرف أننا قدمنا أداء متواضعا. بالنسبة لي لا يمكن ارتكاب الخطأ بمثل هذه الطريقة، كنت أعتقد أني سألمس الكرة لكني لم أفعل. كلفت الفريق الهدف بهذه الركلة. لم يكن من المفترض أن ارتكب ركلة الجزاء بهذه الطريقة.



وزاد: ربما كنت أشعر بإرهاق وبصعوبة في التنفس وهو ما جعلني أرتكب هذا الخطأ الساذج. سأتعلم من ذلك. لست من أفضل اللاعبين في الدفاع داخل المنطقة وسأعمل على تحسين ذلك.



وتابع اللاعب العائد لتشكيلة يونايتد الأساسية بعد خروجه منها عقب الخسارة 6-1 أمام توتنهام هوتسبير الشهر الماضي: يجب أن نلعب بشكل أفضل كفريق أو بشكل شخصي أيضا، وسيبدأ الأمر من جانبي.