تألق الحارس أولسن يصيب أنشيلوتي بـ"الصداع"

ربما يكون كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون تسبب في صداع لنفسه عند اختيار الحارس الأساسي بعدما تألق السويدي روبن أولسن في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال اللعب بدلا من جوردان بيكفورد، رغم واقع الهزيمة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.



وانضم أولسن صاحب الخبرة من روما على سبيل الإعارة في الخامس من أكتوبر الماضي وأظهر ما يملكه من إمكانات وأنقذ عدة فرص في مباراة انتهت بخسارة إيفرتون الثانية على التوالي.



ومع قول أنشيلوتي قبل المباراة إنه أراح بيكفورد قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، فإنه ربما يكون وضع الضغط على الحارس الإنجليزي الدولي الذي ارتكب بعض الأخطاء المكلفة هذا الموسم.



وقال أنشيلوتي بعد المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": أردت منح الفرصة لروبن ليكون جزءا من المجموعة والفريق. بعد ذلك سيعود جوردان. سيلعب روبن مجددا لكن ليس أمام يونايتد.



وأضاف: روبن أدى بشكل رائع وأدى عمله، وهو يستحق اللعب. سيعود جوردان وسنملك حارسين رائعين وهذا ما نحتاجه. سيلعب روبن مرة أخرى، لا أعرف متى لكن في المباراة المقبلة سيعود جوردان.



ولم يتعرض أولسن، الذي خاض 40 مباراة دولية مع السويد، لاختبار في أول نصف ساعة قبل أن يتألق ويمنع آلان سانت-ماكسيمين من التسجيل بعد هجمة مرتدة لنيوكاسل.



وقال مايكل كين مدافع إيفرتون لشبكة "سكاي سبورتس": أعتقد أن روبن أدى بشكل رائع. لقد فعل كل شيء طُلب منه وأنقذ محاولة خطيرة، ومن الرائع وجود هذا التنافس على المراكز لأن هذا يساعد على إخراج أفضل ما لدى الناس.