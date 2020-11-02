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شكوك حول لحاق أغويرو بمواجهة ليفربول

أغويرو
أغويرو في اللقاء الذي أصيب فيه أمام وست هام

شكوك حول لحاق أغويرو بمواجهة ليفربول

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لندن - د ب أ

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أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فرصة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ضئيلة في اللحاق بمواجهة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول.

وتعرض أغويرو لإصابة في أربطة الساق خلال المباراة أمام وستهام يونايتد يوم 24 أكتوبر الماضي لكنه يسعى للعودة سريعا إلى الملاعب.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية يوم الاثنين لدى سؤاله حول موعد عودة أغويرو : حتى الآن لا أعرف، إنه يتحسن لكني لا أعرف، لا نريده أن يتعرض لانتكاسة لكنه يتحسن.

وأشار : لا أعرف مصيره من مباراة ليفربول لكني أعتقد أنه بعد التوقف الدولي سيكون جاهزا بالتأكيد.

وسجل سيتي بداية مهتزة في الموسم الحالي ويحتل المركز العاشر في الدوري الممتاز قبل مواجهة ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

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