ماغواير يطالب بإعادة الهيبة إلى ملعب "أولد ترافورد"

طالب هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد عقب الخسارة 1-صفر أمام ضيفه أرسنال الأحد فريقه أن يحول استاد أولد ترافورد إلى مصدر قوة مجددا للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

وفشل يونايتد في تحقيق أي فوز بملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وجمع نقطة واحدة من أربع مباريات، وأكد القائد:لا اعتقد أن هذا مصدر قلق لكنه أمر محبط لأننا لم نفز على أرضنا وهذا يجب أن يتغير اذا أردنا النجاح هذا الموسم، يجب أن نستعيد التألق بملعبنا وأن نصعب على المنافسين مهمة الحضور والفوز هنا، في منتصف الأسبوع لعبنا هنا بأداء رائع. لا يمكنني تحليل الموقف وأنا محبط مثل الجميع في غرفة الملابس.

وجاءت الهزيمة بعد أيام قليلة من الفوز الكاسح ليونايتد 5-صفر على لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا في أولد ترافورد. ويسافر يونايتد إلى تركيا لمواجهة باشاك شهير في دوري الأبطال يوم الأربعاء قبل أن يلتقي مع إيفرتون صاحب المركز الثالث بالدوري الممتاز يوم السبت.