مورينيو يتطلع لمعرفة رد فعل ريال مدريد بعد هدف بيل

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أنه يتطلع لمعرفة رد فعل ريال مدريد بعد أن سجل غاريث بيل هدف الفوز 2-1 على برايتون أند هوف ألبيون يوم الأحد وهو أول أهدافه منذ عودته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وترك بيل توتنهام لينضم إلى ريال قبل سبع سنوات وتحديداً في صيف 2013 لكنه عاد للنادي اللندني هذا الموسم على سبيل الإعارة، وفاز مهاجم ويلز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بجانب لقبين لدوري الدرجة الأولى الإسباني في مدريد لكن انقسمت الآراء حوله بسبب قلة التزامه وسجله مع الإصابات.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: أنا سعيد من أجله لأنه استحق الهدف واذا حصلت على راحة لخمس دقائق سأتصفح الانترنت لأرى ماذا سيقول موقع ريال مدريد، يعرف بيل أننا نهتم به وندرك أنه يهتم بنا ويناسبنا بشكل مثالي وهو مطمئن للغاية وذكي جدا وينتابه شعور جيد.

ويلتقي توتنهام مع لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يواجه وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي يوم الأحد.