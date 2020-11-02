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"كورونا" يغيب 6 لاعبين من دينامو كييف عن لقاء برشلونة

دينامو كييف
دينامو يملك نقطة واحدة في المركز الثالث

"كورونا" يغيب 6 لاعبين من دينامو كييف عن لقاء برشلونة

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كييف - رويترز

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أكد دينامو كييف الأوكراني أن ستة من لاعبيه وخمسة من أعضاء طاقمه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد الأربعاء.

وأوضح في بيان: أظهرت الفحوص نتائج إيجابية للاعبي الفريق جورجي تسيتايشفيلي ودينيس غارماش وميكل دويلوند وألكسندر كارافايف وتودور بيلوتسي وميكولا شارارينكو، كما ظهرت نتائج مساعد المدرب إيميل كاراس وأربعة من طاقم الفريق ايجابية، وجميع المصابين عزلوا أنفسهم وهم بصحة جيدة.

ويحتل دينامو المركز الثالث بالمجموعة السابعة بنقطة واحدة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر برشلونة الذي يخوض اللقاء في إسبانيا يوم الأربعاء.

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