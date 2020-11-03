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دورتموند يفقد هوميلز أمام كلوب بروغ.. وشكوك حول مشاركة هالاند

هالاند دورتموند دوسلدورف
هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في لقاء سابق ضد دوسلدورف

دورتموند يفقد هوميلز أمام كلوب بروغ.. وشكوك حول مشاركة هالاند

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برلين - د ب أ

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قال لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن فريقه سيفتقد لجهود ماتس هوميلز في مباراته أمام كلوب بروغ البلجيكي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وخرج هوميلز وهو يعرج بسبب مشكلة عضلية تعرض لها بعدما سجل هدفي فريقه في المباراة التي فاز فيها على أرمينيا بيلفيد 2 - صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال فافر في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، وهو يتطلع لمباراته أمام بايرن ميونخ يوم السبت المقبل في البوندسليغا: لسوء الحظ ماتس هوميلز لن يكون متاحا لمباراة الأربعاء، نتمنى أن يكون جاهزا لمباراة السبت.

وأضاف: لدينا لاعب واحد فقط جاهز في قلب الدفاع مانويل أكانغي الذي اعتاد أن يلعب في رباعي الدفاع، لذلك سنضطر للانتظار لنرى كيف سيكون دفاعنا.

وأضاف فافر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان إرلينغ هالاند، الذي لم يلعب مباراة بيلفيلد بعد شكواه من مشاكل في الركبة، سيتمكن من اللعب في مباراة الأربعاء من عدمه.

وقال فافر: لا نعلم أي شيء بشأن حالة إرلينغ حتى الآن، ولكن إذا تأكدنا من غيابه فلدنيا الكثير من البدائل الهجومية القوية.

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