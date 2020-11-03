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روجرز بعد الفوز على ليدز: الحظ وقف معي لأنني "بريطاني"

روجرز ليستر فاردي
روجرز قاد فريقه إلى احتلال المركز الثاني في الدوري

روجرز بعد الفوز على ليدز: الحظ وقف معي لأنني "بريطاني"

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لندن - رويترز

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يعتقد براندان روجرز مدرب ليستر سيتي أنه ربما لن يحصل على التقدير الذي يستحقه، بعد أن قاد فريقه للفوز 4-1 على ليدز يونايتد يوم الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأنه بريطاني.

وأحرز يوري تيلمانس هدفين، كما هز جيمي فاردي وهارفي بارنز الشباك ليسحق ليستر منافسه الذي يقوده المدرب مارسيلو بيلسا، ويتقدم للمركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، ليكون رابع انتصار يحققه ليستر خارج الديار هذا الموسم بعد تغلبه على وست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي وأرسنال.

وأبلغ روجرز الصحافيين: ربما وقف الحظ بجانبنا لأنني بريطاني. هكذا تسير الأمور بالنسبة للمدربين البريطانيين في هذه المباريات. لكن اللاعبين كانوا ممتازين خططيا وجنوا ثمار تفوقهم.

وأضاف: هذه هي نوعية الأداء التي تحتاجها للفوز بهذه المباريات. يجب أن تدافع جيدا لكن مع العلم أن هناك مساحة للهجوم. بعد الرحلة الأوروبية فإن هذا الأداء يسعدني كثيرا.

ويلتقي ليستر على أرضه مع براغا في الدوري الأوروبي الخميس قبل أن يستضيف ولفرهامبتون يوم الأحد القادم.

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