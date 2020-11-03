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شالكه يتأهل إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا

من لقاء شالكه وشفاينفرت

شالكه يتأهل إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا

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برلين - د ب أ

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تأهل فريق شالكه إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم بعد أن قلب تأخره بهدف أمام ضيفه شفاينفرت إلى فوز عريض 4 -1 يوم الثلاثاء في الدوري الأول.

وتقدم شفاينفرت بهدف عن طريق مارتين تومان في الدقيقة 37 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك فيداد إيبيسيفيتش التعادل لشالكه وتكفل أليساندرو شوبف بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف شوبف الهدف الثاني له والثالث لشالكه في الدقيقة 81 وتبعه بينيتو رامان بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وتصدى رالف فايرمان حارس شالكه لضربة جزاء نفذها عمار سوليتش لاعب شفاينفرت في الشوط الثاني.

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