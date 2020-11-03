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طبيب مارادونا: دييغو يعاني من فقر الدم والجفاف

استقبال مارادونا
أسطورة كرة القدم مارادونا

طبيب مارادونا: دييغو يعاني من فقر الدم والجفاف

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بوينس ايرس - د ب أ

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لن يغادر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا المستشفى ليوم آخر على الأقل، في ظل معاناته من فقر الدم وجفاف خفيف.

وقال ليبارزت ليوبولدو طبيب مارادونا لمحطة "تي واي سي سبورتس": إنه يتحسن لكننا نرى ضرورة بقائه ليوم آخر.

ونقل مارادونا الفائز بلقب كأس العالم 1986 إلى مستشفى ايبنسا في لا بلاتا مساء الاثنين بعد ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وأوضح الطبيب ليوبولدو: الأمر كان مؤثرا، أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيا.

وتلقى مارادونا المساعدة من شخصين مرافقين له عندما ظهر يوم الجمعة مع الفريق الذي يدربه، خيمناسيا اي ايسغريما، خلال مراسم تهنئته وتقديمه.

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