غيغز لن يقود ويلز في ثلاث مباريات بعد مزاعم اعتداء

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن المدرب رايان غيغزلن يتولى المهمة في ثلاث مباريات دولية هذا الشهر وسط مزاعم عن ارتكاب اعتداء.

ونفى غيغز المزاعم في وقت سابق بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم اعتقاله بعد واقعة في منزله.

وقال الاتحاد الويلزي في بيان: توصل الاتحاد الويلزي لكرة القدم ورايان غيغزإلى اتفاق بأنه لن يشترك في المعسكر المقبل لخوض مباريات دولية.



وأضاف: سيتولى المدرب المساعد روبرت بيدج المسؤولية في المباريات الثلاث المقبلة أمام الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا. لن يصدر الاتحاد الويلزي أي تعليق إضافي في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "صن" أن الشرطة استدعيت إلى منزل لاعب مانشستر يونايتد السابق مساء الأحد بعد تلقيها بلاغات إزعاج.

ونقلت الصحيفة عن بيان من شرطة مانشستر الكبرى : استدعيت الشرطة في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء الأحد بعد بلاغات إزعاج. تعرضت سيدة في الثلاثينات من العمر لإصابات طفيفة لكن لم تكن بحاجة لعلاج، أُلقي القبض على رجل عمره 46 عاما للاشتباه في ارتكابه اعتداء.

وقالت الصحيفة إن الشرطة أطلقت سراح غيغزبكفالة في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات.

وقال ممثلو غيغز يوم الثلاثاء إنه يتعاون مع الشرطة، وأضافوا : غيغز ينفي كل المزاعم الموجهة إليه بارتكاب اعتداء. إنه يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتهم في التحقيقات الجارية.

وكان من المنتظر أن تعلن ويلز يوم الثلاثاء تشكيلتها لمواجهة الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا لكن اتحاد الكرة قال في البيان إنه سيعلن التشكيلة يوم الخميس.