كلوب يدافع عن صلاح بعد اتهامه بـ"التمثيل"

رد يورغن كلوب مدرب ليفربول بقوة على الاتهامات الموجهة إلى محمد صلاح بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال الانتصار 2-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، قائلا إن المهاجم المصري تعرض لإعاقة ولديه جروح تثبت ذلك.

وسقط صلاح داخل منطقة الجزاء بعد تدخل متهور من أرتور ماسواكو، وتقدم المهاجم المصري بعد ذلك لتنفيذ ركلة الجزاء ليسجل منها هدف التعادل لصالح ليفربول.

وأبدى ديفيد مويز مدرب وست هام، غضبه من قرار احتساب ركلة الجزاء لكن كلوب لا تساوره أي شكوك في تعرض صلاح لإعاقة، ورد كلوب في حديثه لوسائل إعلام بريطانية: كل من شاهد اللعبة تقريبا يعتقد أنها مخالفة، هناك ثلاث كدمات في قدمه، إحداها من موقف ركلة الجزاء، لا نتحدث كثيرا عن ركلات الجزاء التي لا نحصل عليها لكن الآن بعد يومين من المباراة نتحدث عن هذه اللعبة. كان هناك احتكاك واضح. لا أتفهم الانتقادات.

ويحل ليفربول ضيفا على أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.