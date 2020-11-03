  • مباشر
اللغة

كومان: ميسي لاعب قوي للغاية.. والتعامل معه ليس صعباً

كومان ميسي
كومان مع ميسي في لقاء سابق لبرشلونة

كومان: ميسي لاعب قوي للغاية.. والتعامل معه ليس صعباً

متابع الغاء المتابعة

برشلونة - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، أنه لا يواجه صعوبات في التعامل مع ليونيل ميسي، وذلك رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، حيال الصعوبات التي واجهها سلفه كيكي سيتيين مع النجم الأرجنتيني.

وقال كومان للصحافيين عشية مباراة فريقه مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إن ليو لاعب قوي للغاية، إنه أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي، ويمكنني أن أرى فيه الطموح وشخصية الفائز يومياً.

وأضاف الهولندي الذي عيّن في 19 أغسطس الماضي بعد إطاحة سيتيين: إنه ليس لاعباً وجدت صعوبة في التعامل معه، لكن كل مدرب مختلف.

وتابع : بالنسبة لي، هو القائد، وأنا أتحدث معه كل أسبوع حول الأمور المتعلقة بالملعب وغرفة الملابس.

ورد كومان على سؤال بشأن تصريحات سيتيين حيال "البرغوث" خلال مناظرة مع المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي دل بوسكي.

وقال سيتيين: صحيح أن هناك لاعبين ليس من السهل التعامل معهم، ومنهم ليو، هذا صحيح، لكنه أشاد في الوقت نفسه بالأرجنتيني قائلاً : علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أنه أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور. من أنا لأغيره؟.

وامتنع كومان، الثلاثاء، عن الكشف عما إذا كان سيريح ميسي الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف المثقل بغياب عشرة لاعبين، تسعة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدرب برشلونة : نحن ننتظر خصماً سيعقد لنا الأمور في الملعب، وسيتعين علينا العمل للفوز في هذه المباراة على أرضنا. لقد رأينا بالفعل أن شاختار دانييتسك الأوكراني فاز على ريال مدريد رغم بعض الغيابات في صفوفه قبل أسبوعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

فشلان سابقان لبايدن.. وكورونا خصم ترمب الأشد فشلان سابقان لبايدن.. وكورونا خصم ترمب الأشد
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية
مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد
الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة
فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون
دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار

قبل ان تذهب

ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي
ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي

اكتشف المزيد