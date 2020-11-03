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كوندوغبيا يترك فالنسيا وينتقل إلى أتلتيكو مدريد

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كوندوغبيا في مباراة سابقة أمام فريقه الجديد

كوندوغبيا يترك فالنسيا وينتقل إلى أتلتيكو مدريد

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العربية.نت

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أكمل أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء صفقة لاعب خط الوسط جيفري كوندوغبيا من فالنسيا غريمه في الدوري الإسباني حتى عام 2024 مقابل 11 مليون يورو.

واختار دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لاعب منتخب إفريقيا الوسطى لتوماس بارتي، الذي انضم إلى أرسنال، مع السماح بالصفقة خارج نافذة الانتقالات بسبب قواعد الدوري الإسباني بشأن السماح للأندية بمدة 30 يومًا لاستبدال اللاعبين مع لاعب ينشط في الدوري المحلي، لتعويض آخر غادر بسبب استيفاء شرط جزائي من قبل نادي آخر، وهو ما حدث مع بارتي الذي كسر أرسنال عقده في آخر لحظات سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح كوندوغبيا نجماً في ملعب "ميستايا" خلال السنوات الأخيرة ، حيث سجل سبعة أهداف في 104 مباراة منذ انتقاله عام 2017 من إنتر ميلان الإيطالي، وساعد النادي على الفوز بلقب كأس الملك 2019 إلى جانب التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن علاقة كوندوغبيا مع فالنسيا شهدت الكثير من التوتر ، وفي الشهر الماضي تولى منصب رئيس النادي أنيل مورثي ، الذي اتهمه بـ "تدمير" النادي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": بعد أن دمرت بالفعل مشروعًا طموحًا ، كان عليك أن تخدع مدربك وأخيراً أنا. شكرا لك أنيل مورثي.

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