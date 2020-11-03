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ليستر يقسو على ليدز ويقتنص المركز الثاني

ليستر ليدز
من لقاء ليستر وليدز يوم الاثنين

ليستر يقسو على ليدز ويقتنص المركز الثاني

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لندن - د ب أ

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تقدم فريق ليستر سيتي إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه ليدز يونايتد 4 - 1 يوم الاثنين في المرحلة السابعة والتي شهدت تسجيل فولهام فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه وست بروميتش البيون 2 - صفر.

وعلى ملعب ايلاند رود، أنهى ليستر شوط المباراة الأول متقدما على ليدز بهدفين سجلهما هارفي بارنيس ويوري تيليمانس في الدقيقتين الثانية و21.

وفي الشوط الثاني رد ليدز بهدف حمل توقيع ستيوارت دالاس في الدقيقة 48 قبل أن يسجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 76 وتبعه يوري تيليمانس بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر وتوقف رصيد ليدز عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، حسم فولهام فوزه على وست بروميتش في الشوط الأول حيث تقدم بوبي ريد بهدف في الدقيقة 26 وبعدها بأربع دقائق فقط سجل المدافع النيجيري أولا أينا الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر بعد أن حقق فوزه الأول هذا الموسم ويحتل وست بروميتش المركز الثالث من القاع برصيد ثلاث نقاط.

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