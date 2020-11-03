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مانشستر سيتي يستعد لحسم صفقة ميسي في يناير

ميسي
ميسي في مباراة فريقه الأخيرة أمام ألافيس

مانشستر سيتي يستعد لحسم صفقة ميسي في يناير

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إنجليزية، يوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي يستعد للتفاوض مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل كسب خدماته بشكل مجاني في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "تليغراف" أن سيتي بات مستعدا لتقديم عقد مسبق لأسطورة برشلونة في يناير 2021 للانتقال إلى ملعب الاتحاد مجانا نهاية الموسم الجاري، وذلك قبل أن يبدأ برشلونة في التفاوض معه.

وكان مانشستر سيتي قريبا من كسب خدمات ميسي في الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أبلغ صاحب الـ "33 عاما" برشلونة أنه يريد الرحيل عن النادي، قبل أن يعلن استمراره إلى نهاية عقده الذي يمتد إلى الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الفرصة متاحة للسيتي من أجل التحدث مع ميسي في يناير حول خطوته المحتملة، لكن اللاعب ليس في عجلة من أمره للحديث عن مستقبله، إذ ينتظر تشكيل المجلس الجديد لإدارة النادي الكتالوني.

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