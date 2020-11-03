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مونشنغلادباخ يكتسح شاختار بسداسية

من لقاء مونشنغلادباخ وشاختار

مونشنغلادباخ يكتسح شاختار بسداسية

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كييف - د ب أ

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اكتسح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنغلادباخ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و26 و78 وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى فاليري بوندار، لاعب شاختار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 ورامي بن سبعيني في الدقيقة 44 ولارس ستيندل في الدقيقة 65.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، وتوقف رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الثاني.

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