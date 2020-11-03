هوفنهايم وتوتنهام يدينان الإساءات العنصرية تجاه سيسينيون

أدان نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم الإساءات العنصرية التي وجهت عبر الإنترنت لظهيره الأيسر ريان سيسينيون، كما أدينت تلك الإساءات من جانب توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال البريطاني سيسينيون، المعار من توتنهام إلى هوفنهايم، عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور، إنه تعرض لإساءة عنصرية واستعرض بعد الإهانات التي وجهت له معلقا : بصراحة، هذا شيء لا يصدق. الشيء الأكثر جنونا هو أنني لم أعد أندهش. هو أمر مقزز.

وعلق هوفنهايم، الذي تلقى هزيمة على ملعبه أمام يونيون برلين 3 - 1 يوم الاثنين، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :لاعبنا ريان سيسينيون تعرض لإساءات عنصرية مروعة عبر الإنترنت. هوفنهايم يتمسك بالتسامح والاندماج والاحترام. ونرفض كل أشكال العنصرية والتمييز والإقصاء ونقول لا للعنصرية.

كذلك أبدى توتنهام دعمه للاعب، وذكر اليوم الثلاثاء عبر تويتر : الجميع معك، نحن فخورون بالتنوع العرقي الغني في مجتمعاتنا وبين مشجعينا وإداريينا ولاعبينا. يدفعنا الاندماج والمساواة بين الجميع ولا ينبغي أن يتعرض أحد لمثل هذه الإساءات البغيضة.