باريس سان جيرمان يفقد ثلاثي الهجوم في مباراة لايبزيغ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء، عن غياب ثلاثي خط الهجوم عن صفوف الفريق الذي سيواجه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت قائمة الفريق الفرنسي لتشهد غياب نجمي الفريق كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والألماني جوليان دراكسلر.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالبطولة برصيد ثلاث نقاط، إذ افتتح مشواره في المسابقة بالخسارة 1 - 2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يهزم باشاك شهير التركي 2 -صفر.