  • مباشر
اللغة

باريس سان جيرمان يفقد ثلاثي الهجوم في مباراة لايبزيغ

نيمار مبابي
باريس حقق 3 نقاط من أول جولتين

باريس سان جيرمان يفقد ثلاثي الهجوم في مباراة لايبزيغ

متابع الغاء المتابعة

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء، عن غياب ثلاثي خط الهجوم عن صفوف الفريق الذي سيواجه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت قائمة الفريق الفرنسي لتشهد غياب نجمي الفريق كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والألماني جوليان دراكسلر.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالبطولة برصيد ثلاث نقاط، إذ افتتح مشواره في المسابقة بالخسارة 1 - 2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يهزم باشاك شهير التركي 2 -صفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

أصل كورونا ثانية.. عالمية صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمية صينية شهيرة تفجر زوبعة
لسبب لسبب "عائلي".. محكمة أميركية تهدد باسيل بتجميد الأصول

الأكثر قراءة

شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية
مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد
أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة
فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون
دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار

قبل ان تذهب

ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي
ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي

اكتشف المزيد