الألماني تير شتيغن يعود إلى قائمة برشلونة

تلقى برشلونة دفعة كبيرة بعودة الحارس الأساسي مارك-أندريه تير شتيغن إلى التشكيلة بعد غياب طويل بسبب الإصابة قبل استضافة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ويغيب الحارس الأساسي لبرشلونة، الذي مدد مؤخرا تعاقده حتى 2025، منذ الخضوع لجراحة في الركبة في أغسطس الماضي وتأثر ناديه كثيرا بغيابه في الدوري المحلي.

وأخفق برشلونة في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات في الدوري وارتكب البرازيلي البديل نيتو خطأ فادحا في التعادل 1-1 مع ألافيس يوم السبت الماضي ليقبع الفريق في المركز 12 برصيد وبفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر.

لكن في المقابل بدأ برشلونة مسيرته بقوة في دوري الأبطال وسيبحث عن انتصاره الثالث على التالي عندما يستضيف دينامو.