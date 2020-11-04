الرياضة الألمانية تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب كورونا

تكبد كبار الرياضيين الألمان خسائر تقدر بستة ملايين يورو (2ر10 مليون دولار) في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19، وذلك وفقا لدراسة أجرتها الجامعة الرياضية في كولون وتم نشرها، يوم الأربعاء.

وسيقل الدخل الشهري لـ 466 عضوا حاليا في الفرق الأولمبية وذوي الاحتياجات الخاصة، بنسبة 25 في المئة، بحيث يصل إلى 1287 يورو.

وبشكل عام انخفض الدخل الإجمالي للشباب وكبار الرياضيين بمقدار 335 يورو شهريًا (ناقص 17 في المئة) مقارنة بعام 2019 وفقًا لمسح أجرته مؤسسة" دويتش سبورتهيلف" والمعهد الاتحادي لعلوم الرياضة.

وعانى 32 بالمئة من الرياضيين، على وجه الخصوص، من خسائر في الإيرادات من المسابقات مثل مبيعات التذاكر والجوائز المالية.

وفقا للدراسة ، انخفض الدخل من عقود الرعاية بنسبة 22 في المئة لجميع الرياضيين ، و 38 بالمئة بالنسبة للفرق الأولمبية وأولمبياد المعاقين.

وقال كريستوف بروير مدير الدراسة: تظهر نتائجنا الاثار الواسعة لتأثير كورونا على الوضع المالي لكبار الرياضيين الألمان.

وأضاف: الخسائر كبيرة ومأساوية للرياضيين المشاركين في الأولمبياد وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومع حلول عام 2021، على الرياضيين في الفرق الأولمبية وذوي الاحتياجات الخاصة، أن يتوقعوا انخفاضا إضافيا في الدخل بمقدار 600 يورو شهريا في المتوسط.