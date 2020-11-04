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إنغز يغيب 6 أسابيع عن ساوثهامبتون

ساوثهامبتون إنغز
إنغز تعرض إلى الإصابة في مباراة أستون فيلا

إنغز يغيب 6 أسابيع عن ساوثهامبتون

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ساوثهامبتون - رويترز

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أعلن رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون أن المهاجم داني إنغز سيغيب فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب إنغز خلال فوز ساوثهامبتون 4-3 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، حيث سجل في المباراة هدفه الخامس بالمسابقة لكنه خرج بعد اصطدامه بالمصري محمود تريزيغيه.

وقال هازنهوتل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء وقبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز يوم الجمعة: في الوقت الحالي، يبدو أنه سيغيب فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، سيخضع لجراحة بسيطة صباح الخميس. كان من الممكن أن تصبح الإصابة أسوأ لكنه سيغيب وهذا شيء غير جيد بالنسبة لنا.

وتابع: إنها ضربة كبيرة لنا لكن من المهم الآن على باقي اللاعبين أن يحاولوا تعويضه. ليس على أي لاعب أن يؤدي مثل داني إنغز، بل كل لاعب ينبغي أن يقدم أفضل ما لديه.

وسيبتعد المهاجم البالغ عمره 28 عاما عن تشكيلة إنجلترا أيضا قبل مواجهة أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا هذا الشهر.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الخامس في الدوري برصيد 13 نقطة من سبع مباريات وبفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز 11.

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