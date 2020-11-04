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رودريغو ينقذ ريال مدريد ويمنحه الفوز الأول في دوري الأبطال

رودريغو بعد تسجيل هدفه في إنتر

رودريغو ينقذ ريال مدريد ويمنحه الفوز الأول في دوري الأبطال

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مدريد - د ب أ

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نتزع فريق ريال مدريد الإسباني أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هذا الموسم، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على شاختار دونيتسك 6 - صفر.

وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 25، وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم سجل لاوتارو مارتينيز هدف تقليص الفارق لإنتر ميلان في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 - 1.

وفي الشوط الثاني سجل إيفان بيريسيتش هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 68، ثم أضاف رودريغو الهدف الثالث للريال في الدقيقة 80.

ورفع الريال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد إنتر ميلان عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وهذا هو أول فوز للريال في نسخة هذا الموسم من البطولة حيث خسر مباراته الأولى أمام شاختار دونيتسك 2 - 3 وتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لإنتر ميلان في هذه البطولة هذا الموسم حيث تعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2 ثم شاختار سلبيا.

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