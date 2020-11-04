رومينيغه يرحب باستمرار ألابا مع بايرن

رحب كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، باستمرار النمساوي ديفيد ألابا، مشيراً إلى أن على الأخير اتخاذ قرار البقاء مع بايرن بنفسه.

وأوضح رومينيغه في تصريحات إلى صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية يوم الأربعاء بأن ألابا يجب أن يتخذ قراره بنفسه الآن، وأضاف: أعتقد أننا جميعا في النادي نفكر بنفس الأسلوب. نريد بقاء ألابا مع الفريق. إنه شخص رائع ولاعب بارز.

ويمتد عقد ألابا مع بايرن حتى نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، ولكن النادي واللاعب لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق جديد بشأن استمرار اللاعب مع الفريق حيث تشير التقارير إلى وجود فارق هائل بين ما يعرضه بايرن من راتب وما يطلبه اللاعب.

وشرح رومينيغه تحرك النادي قائلا: نسير في دوائر منذ شهور وفي لحظة ما يتعين علينا بدء التخطيط للموسم الجديد. نحتاج إلى أن نعرف ما إذا كان ألابا سيستمر مع بايرن أم لا؟

وفي حالة عدم توقيع ألابا على عقد جديد مع النادي البافاري فإنه سيرحل عن صفوف الفريق في صيف 2021 في صفقة انتقال حر.