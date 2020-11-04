  • مباشر
اللغة

رومينيغه يرحب باستمرار ألابا مع بايرن

ديفيد ألابا بايرن
بايرن سحب عرض تجديد عقد المدافع النمساوي

رومينيغه يرحب باستمرار ألابا مع بايرن

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

رحب كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، باستمرار النمساوي ديفيد ألابا، مشيراً إلى أن على الأخير اتخاذ قرار البقاء مع بايرن بنفسه.

وأوضح رومينيغه في تصريحات إلى صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية يوم الأربعاء بأن ألابا يجب أن يتخذ قراره بنفسه الآن، وأضاف: أعتقد أننا جميعا في النادي نفكر بنفس الأسلوب. نريد بقاء ألابا مع الفريق. إنه شخص رائع ولاعب بارز.

ويمتد عقد ألابا مع بايرن حتى نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، ولكن النادي واللاعب لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق جديد بشأن استمرار اللاعب مع الفريق حيث تشير التقارير إلى وجود فارق هائل بين ما يعرضه بايرن من راتب وما يطلبه اللاعب.

وشرح رومينيغه تحرك النادي قائلا: نسير في دوائر منذ شهور وفي لحظة ما يتعين علينا بدء التخطيط للموسم الجديد. نحتاج إلى أن نعرف ما إذا كان ألابا سيستمر مع بايرن أم لا؟

وفي حالة عدم توقيع ألابا على عقد جديد مع النادي البافاري فإنه سيرحل عن صفوف الفريق في صيف 2021 في صفقة انتقال حر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و"تنتظر رئيس أميركا المقبل"

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة
ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها
حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟ حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد