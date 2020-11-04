زيدان واثق من بقاء راموس مع ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه ليس لديه أي شك في تمديد القائد سيرجيو راموس عقده مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل المدافع هدفه رقم 100 مع النادي خلال الانتصار 3-2 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.



وأحرز المدافع الإسباني البالغ عمره 34 عاما هدفا بطريقته المعتادة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من توني كروس ليتقدم ريال 2-صفر في استاد ألفريدو دي ستيفانو.



وحصد راموس، المنضم من أشبيلية في 2005، مع ريال 22 لقبا منها أربعة ألقاب في دوري الأبطال وخمسة ألقاب للدوري المحلي، وينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.



وقال زيدان: نحن ندرك مدى جدارته كلاعب، إنه قائدنا وبكل تأكيد نحن نريده معنا إلى الأبد، هذا ما يفعله بإظهار دائما رغبته في اللعب، وليس لدي أي شك في أنه سيستمر هنا وسيواصل كتابة التاريخ.



ويلعب ريال مع فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.