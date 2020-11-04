كلوب يشيد بجوتا.. ويرفض التقليل من فيرمينو

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لمستوى لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا بعد ثلاثيته في شباك أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، لكنه قال إنه لا يجب نسيان تأثير فيرمينو على نجاح الفريق.

وقال المدرب الألماني: العروض الجيدة لا تسبب لي صداعا على الإطلاق، العالم في بعض الأحيان يصبح مكانا سيئا لأن في اللحظة التي يتألق فيها لاعب ما، نتحدث على الفور عن لاعب آخر لعب معنا ربما 500 مباراة على التوالي، لم نكن لنشارك في دوري الأبطال لولا وجود فيرمينو معنا. والآن يجب أن أفسر لماذا لم يكن موجودا في التشكيلة.



وأضاف: من المهم أن نمتلك أكثر من 11 لاعبا والليلة ديوغو قدم مباراة خارقة. لكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لبوبي، والأمر لن يسبب لي أي صداع.