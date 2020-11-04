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ليفربول يلحق بأتالانتا هزيمة مذلة

من مواجهة ليفربول وأتالانتا

ليفربول يلحق بأتالانتا هزيمة مذلة

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لندن - د ب أ

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واصل ليفربول بطل إنجلترا انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أتالانتا الإيطالي 5 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الانتصار الكبير لمهاجمه البرتغالي دييغو غوتا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و55 بينما كان الهدفان الآخران من نصيب النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، وسجلاهما في الدقيقتين 47 و49 .

ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد أتلانتا عند أربع نقاط.

وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفا.

وحقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب على مضيفه ميتييلاند الدنماركي 2 -1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

وسجل أنتوني ودوشان تاديتش هدفي أياكس في الدقيقتين الأولى و13 وتكفل أنديرس دريير بالهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 18.

الفوز رفع رصيد أياكس إلى أربع نقاط في المركز الثاني وظل ميتييلاند بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

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