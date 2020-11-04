محامي مارادونا: دييغو يتعافى بشكل جيد بعد الجراحة

قال محامي دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، إنه في حالة "ممتازة" بعد جراحة لعلاج تجمع دموي على المخ يوم الأربعاء، لكنه قلل من إمكانية سفره إلى فنزويلا أو كوبا للتعافي.

وقال ماتياس مورلا: التقرير الطبي الأخير كان ممتازا. سنبقى أقوياء وسنتجاوز ذلك.

وأعرب مارادونا في وقت سابق عن إعجابه بالبلدين، وقضى عدة سنوات بالفعل في كوبا حينما كان يخضع لإعادة تأهيل من أجل التخلص من الإدمان في بداية القرن الحالي.

لكن مورلا قال إن لاعب نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز السابق سيستكمل تعافيه في الأرجنتين، حيث يتولى تدريب نادي خيمناسيا ئي إسجريما المنافس بالدرجة الأولى.

وقال مورلا للصحفيين عند مغادرة المستشفى التي خضع فيها مارادونا لجراحة لعلاج تجمع دموي يوم الاثنين : دييغو يعشق كوبا، تحدثت مع نجل فيدل كاسترو. فنزويلا وكوبا دولتان صديقتان لدييغو. لكن ذهن دييغو مع خيمناسيا.

وقضى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، والذي يعد على نطاق واسع بين أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، عدة فترات متكررة في المستشفى على مدار سنوات، وذلك في الغالب بسبب أسلوب حياته غير المنضبط.

وتجمع عشرات من مشجعي خيمناسيا ئي إسجريما أمام المستشفى منذ مساء الاثنين، ولوحوا بالأعلام ورفعوا لافتات تحمل عبارات دعم لمارادونا أثناء انتظارهم الأنباء.