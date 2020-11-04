وكيله: بواتينغ يرغب في تجديد عقده مع بايرن

كشف وكيل أعمال المدافع جيروم بواتينغ، الأربعاء، أن موكله يرغب في بدء المفاوضات مع ناديه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني وبطل أوروبا في كرة القدم بشأن تجديد عقده، وسط شكوك أيضًا حيال مستقبل زميله الدولي النمسوي دافيد ألابا مع الفريق.

وينتهي عقد بواتينغ (32 عامًا) بطل العام عام 2014 مع العملاق البافاري في يونيو المقبل.

وقال وكيله دامير سموليان لموقع "سبورت 1": إننا منفتحون حيال مشاورات بشأن العقد وسنكون سعداء لو قمنا بذلك مع بايرن. جيروم مرتاح جدًا هنا والفريق في أعلى مستويات التركيز والاحترافية.

وانضم الدولي الالماني إلى بايرن في العام 2011 وحقق معه لقب الدوري الألماني ثماني مرات ودوري الأبطال عامي 2013 و2020 حيث لعب دورًا هامًا في الفوز بهما.

ويأتي توقيت تصريح وكيله بعد أيام من فشل بايرن وألابا (28 عامًا) في التوصل الى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بعد سبعة أشهر.

وسجل بواتينغ هدفه الاول في دوري الابطال منذ خمسة أعوام الثلاثاء خلال الفوز 6-2 على سالزبورغ النمسوي حيث أكد أن الفريق البافاري يقف خلف ألابا.

وأبلغ مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف كلا من بواتنيغ وزميله في الفريق توماس مولر ونجم بوروسيا دورتموند ماتس هوملز في مارس من العام 2019 أنه لا يرغب في بقائهم مع المانشافت، إلا أن المستويات الكبيرة التي يقدمها الثلاثي دفعت بالعديد من الجماهير الى رفع اصواتهم مطالبين بعودته إلى كتيبة المنتخب في منافسات كأس أوروبا التي أرجئت من هذا العام الى 2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، كشف مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك أن مدربي الأندية الكبيرة سعداء جميعًا، لرؤية بواتينغ بهذا المستوى، مشيدًا بأداء لاعب قلب الدفاع "الجيد جدًا" أمام سالزبورغ مؤكدًا أن الهدف الذي سجله "مهّد الطريق" نحو الفوز.

وخسر بايرن جهود الاسباني تياغو ألكانتارا لصالح ليفربول بطل انكلترا مطلع الموسم ويواجه صعوبة في التوصل الى اتفاق مع ألابا بعدما أشارت تقارير صحافية إلى أن الأخير يطالب بزيادة راتبه، إلا أن بايرن لم يخف، كالعديد من الاندية الكبيرة في ألمانيا وأوروبا، عن معاناته على الصعيد المالي بسبب تداعيات كوفيد-19.

وقال رئيس النادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه في حديث مع مجلة "سبورت بيلد" العريقة :على اللاعبين أن يصبحوا أكثر تفهمًا. لدينا خسائر مادية هائلة ولم نستضف الجماهير في ملعبنا منذ ثمانية أشهر.