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أزمة جديدة بين إنتر ولاوتارو بسبب برشلونة

المهاجم لاوتارو مارتينيز

أزمة جديدة بين إنتر ولاوتارو بسبب برشلونة

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إيطالية، أن هناك خلافا بين المهاجم لاوتارو مارتينيز وناديه إنتر ميلان بسبب برشلونة، وهو ما يعقد صفقة تمديد تعاقده مع النادي الإيطالي.

ووفقا لما نشرته " كوريري ديلو سبورت" فمن المقرر أن عقد اجتماع الأسبوع الجاري في ميلان بين إنتر ووكلاء لاوتارو لتمديد عقد المهاجم الأرجنتيني، لكن الصحيفة أوضحت أن هناك نقطة خلاف بين الطرفين، وهو ما يعقد الصفقة.

وأضافت: يريد لاوتارو أن يتضمن عقده الجديد على شرط إنهاء، البند الذي كان ساريا في عقده الحالي حتى الصيف الماضي، وهو ما يرفضه إنتر ميلان الذي يريد أن يسيطر على مفاوضات بيع اللاعب في المستقبل، إذ تعلم إدارة النادي الإيطالي أنها كانت على وشك فقدانه الصيف الماضي لصالح برشلونة ولا يريدون أن يمروا بهذا الموقف مرة أخرى.

وكان صاحب الـ "23 عاما" أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ظهور وباء فيروس كورونا وما تبعه من انخفاض في ميزانية النادي الكاتالوني حال دون التوقيع معه، وينوي إنتر تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2023، لضمان استمراره في صفوف "النيرازوري".

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة يرغب في التوقيع مع مهاجم صريح الموسم المقبل، ويظل الأرجنتيني على قائمة الخيارات الرئيسية.

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