استدعاء تورام إلى تشكيلة فرنسا لأول مرة

استدعى منتخب فرنسا لكرة القدم لأول مرة ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ، وابن ليليان تورام الفائز مع فرنسا بكأس العالم لكرة القدم 1998، بعد أن أعلن المدرب ديدييه ديشان تشكيلة من 26 لاعبا، يوم الخميس، لخوض ثلاث مباريات دولية هذا الشهر.

وسجل تورام ثلاثة أهداف في 10 مباريات مع النادي الألماني في كل المسابقات هذا الموسم من بينها ثنائية في التعادل 2-2 في دوري الأبطال مع ريال مدريد الشهر الماضي.

وقال ديشان عن اللاعب البالغ من العمر "23 عاما" والذي كان ضمن منتخب فرنسا الفائز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2016 : يملك القدرة على صناعة الفارق بقوته وشخصيته.

وتستضيف فرنسا منافستها فنلندا وديا يوم الأربعاء المقبل قبل أن تخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية خارج الديار أمام البرتغال بطلة أوروبا في 14 نوفمبر وعلى أرضها أمام السويد بعدها بثلاثة أيام.

كما ضم ديشان المهاجم المصاب كيليان مبابي، الذي غاب عن هزيمة فريقه باريس سان جيرمان 2-1 أمام مضيفه لايبزيج في دوري الأبطال يوم الأربعاء، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما استبعد لاعب الوسط إدواردو كامافينغا بسبب مشكلة عضلية.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى لدوري الأمم بعشر نقاط من أربع مباريات متأخرة بفارق الأهداف عن البرتغال. وتأتي كرواتيا في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما تتذيل السويد المجموعة بدون أي نقطة.