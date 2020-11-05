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الاتحاد الأوروبي يطالب "فيفا" بتعديل قاعدة لمسة اليد

يويفا
مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الاتحاد الأوروبي يطالب "فيفا" بتعديل قاعدة لمسة اليد

متابع الغاء المتابعة

باريس - أ ف ب

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفرين بعث برسالة الى نظيره السويسري جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالبًا منه تغيير قاعدة لمسة اليد التي باتت تتسبب بالمزيد من الإحباط في عالم كرة القدم.

وطالب تشيفيرين في الرسالة من المسؤولين عن سن قوانين كرة القدم أن يقوموا بتعديلات على قاعدة لمسة اليد، التي أقرت في شهر مارس من العام الماضي، ما سيسمح للحكام مجددًا في الحكم ما إذا كان هناك تعمّد من اللاعب للمس الكرة بيده.

وقال تشيفيرين في الرسالة التي بعثها في 27 تشرين أكتوبر الفائت واطلعت عليها وكالة "سيد" الرياضية الألمانية التابعة لوكالة فرانس برس، إن : الحكم بشكل صارم على حالات لمس الكرة باليد على أنها متعمّدة، أدى الى العديد من القرارات الظالمة التي تسببت بالمزيد من الإحباط والقلق في عائلة كرة القدم.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من آخر قرار مثير للجدل متعلّق بالقاعدة، وذلك في الهدف الثاني لتشيلسي الإنجليزي أمام رين الفرنسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، خلال المواجهة التي انتهت بفوز النادي اللندني 3-صفر.

وطرد البرازيلي دالبيرت مدافع رين، الذي كان تسبب بركلة الجزاء الأولى التي جاء منها هدف التقدم، من المباراة بعد إنذار ثان عندما تسبب ايضاً بركلة ثانية أواخر الشوط الأول حين تصدى بيده لتسديدة قوية من تامي أبراهام وذلك بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وأعرب نيكولا أولفيك رئيس رين المشارك للمرة الاولى في تاريخه في المسابقة القارية العريقة عن غضبه بعد الخسارة في لندن، واصفاً الحكم الالماني فيليكس زفاير بـ"رجل اللقاء". وقال : أرغب في أن يشرح لي أحدٌ بوضوح قواعد لمسة اليد داخل المنطقة.

وكانت هذه واحدة من ركلات جزاء عدة أثارت غضب اللاعبين والمدربين، والتي وصفها تشيفرين في رسالته على أنها ضد "روح اللعبة".
ويعتبر مجلس الاتحاد الدولي للعبة (ايفاب) المسؤول عن سن قوانين كرة القدم.

ويملك فيفا نصف أصوات "ايفاب" الثمانية فيما تملك الأربعة الاخرى اتحادات كل من إنجلترا، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية.

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