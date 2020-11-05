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الإصابة تبعد رامسي عن يوفنتوس أمام لاتسيو

رامسي
رامسي لاعب يوفنتوس الإيطالي

الإصابة تبعد رامسي عن يوفنتوس أمام لاتسيو

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تورينو - د ب أ

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أعلن فريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم التسعة الأخيرة، اليوم الخميس، أن لاعبه الويلزي آرون رامسي، سيغيب عن لقاء الفريق المقبل بالمسابقة أمام مضيفه لاتسيو يوم الأحد القادم، بسبب إصابته خلال مواجهة فرينكفاروش المجري ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وتعرض رامسي "29 عاما" للإصابة في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بفوز يوفنتوس 4 - 1 بالعاصمة المجرية بودابست.

وخضع رامسي، الذي تم استبداله خلال المباراة، لفحوصات طبية صباح الخميس ، حيث كشفت عن إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وأعلن النادي في بيان إنه : سيعاد تقييم حالة اللاعب مرة أخرى في غضون 10 أيام.

وانضم رامسي للنادي الواقع في مدينة تورينو الإيطالية في الموسم الماضي، وساهم في تعزيز رقمه القياسي بحصوله على لقب المسابقة للموسم التاسع على التوالي.

من المحتمل أن يغيب لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي السابق عن مباريات منتخب ويلز خلال فترة الأجندة الدولية القادمة بسبب الإصابة.

ويلتقي المنتخب الويلزي مع منتخب الولايات المتحدة وديا يوم الخميس القادم، قبل أن يواجه منتخبي أيرلندا وفنلندا يومي 15 و18 نوفمبر الحالي على الترتيب ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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