ساوثغيت يستدعي 29 لاعباً لقائمة منتخب إنجلترا

استدعى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، فيل فودين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، لقائمة المنتخب الإنجليزي المكونة من 29 لاعبا، التي تستعد لخوض ثلاث مباريات خلال فترة استحقاقات الاجندة الدولية في نوفمبر الحالي.

وغاب ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد عن تلك القائمة، فيما احتفظ جوردان بيكفورد، بمكانه في حراسة عرين المنتخب الإنجليزي، رغم أدائه المتذبذب مع فريقه إيفرتون.

وتلتقي إنجلترا مع ضيفتها أيرلندا في مباراة ودية يوم الخميس القادم، قبل أن تخرج لملاقاة مضيفتها بلجيكا في 15 من الشهر الجاري، ثم تستضيف أيسلندا بعدها بثلاثة أيام، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال ساوثغيت إنه تحدث مع النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قبل أن يقرر عدم ضم غرينوود، وأوضح: أشعر أنه من الأفضل له البقاء مع النادي في الوقت الحالي والتطور خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشف ساوثغيت أنه سيحاول الاعتماد على جميع اللاعبين المتواجدين بالقائمة خلال المباريات الثلاث التي يخوضها المنتخب الإنجليزي في غضون أسبوع واحد.

وأشار مدرب منتخب إنجلترا : المباراة الودية، على وجه الخصوص، تمنحنا فرصة للنظر إلى اللاعبين، وهو ما تمكنا من القيام به في الشهرين الماضيين.

وتابع: أعتقد أننا منحنا الفرصة لعشرة لاعبين للمشاركة في المباريات الدولية للمرة الأولى خلال تلك الفترة، واغتنم بعض هؤلاء اللاعبين الفرصة حقا.

وأضاف : لقد شكلوا إضافة ليس فقط لقوة الفريق، ولكن البعض منهم سعوا حقا من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

وضمت قائمة منتخب إنجلترا كلا من دين هندرسون وجوردان بيكفورد ونيك بوب في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير، وجو غوميز، وريس جيمس ومايكل كين وهاري ماغواير وأينسلي ميتلاند-نايلز وتيرون مينغز وبوكايو ساكا وكيران تريبيير وكايل ووكر.

خط الوسط: فيل فودين وجوردان هندرسون وماسون ماونت وديكلان رايس وجيمس وارد بروس وهاري وينكس.

خط الهجوم: تامي أبراهام ودومينيك كالفيرت ليوين وجاك جريليش وهاري كين وماركوس راشفورد وسانشو ورحيم سترلينغ.