طبيب مارادونا: الأسطورة يتعافى جيداً ويمكنه العودة إلى المنزل

قال الطبيب المعالج لنجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يوم الخميس، إنه يتعافى بشكل جيد من جراحة بالمخ ويضغط على الأطباء بالفعل للسماح له بالعودة للمنزل.

وأوضح الطبيب ليوبولدو لوكي للصحافيين خارج مركز طبي في بوينس أيرس: التعافي مستمر على نحو جيد وهو حريص جدا على المغادرة ويشعر بأنه مستعد للرحيل.

وقال لوكي إن الأطباء يريدون من مارادونا (60 عاما) البقاء ليوم آخر والتعافي من الجراحة التي خضع لها يوم الاثنين لعلاج تجمع دموي في المخ.

لكن لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لا يزال يمكنه العودة للمنزل في وقت لاحق يوم الخميس.

وأضاف لوكي: يمكنه المشي والتحدث معي وتحسن كثيرا، مشيرا إلى أنه كان ضعيفا قبل أقل من أسبوع وثقيل الحركة قبل مباراة في بوينس أيرس.

وعانى مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية في السنوات الأخيرة ودخل المستشفى بشكل متكرر.