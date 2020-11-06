  • مباشر
اللغة

أرتيتا يطالب باستخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات بالدوري الأوروبي

أرتيتا
أرتيتا مدرب أرسنال خلال اللقاء يوم الخميس

أرتيتا يطالب باستخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات بالدوري الأوروبي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مراجعة عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد سوى في أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل يوم الخميس.

وتأخر أرسنال بعد 22 دقيقة قبل أن يفوز 4-1 في المجموعة الثانية. لكن أرتيتا كان غاضبا من إلغاء هدف إيدي نكتياه وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن متسللا.

وأبلغ أرتيتا الصحافيين: لا أعتقد أن هذا منطقي. عندما تملك التكنولوجيا ونؤمن أنه القرار المناسب للجميع باستخدامها. كنا نشتكي للحكام لأنه تم إبلاغنا أنه لم يكن متسللا ومن الواضح أنه قرار كان يمكن أن يغير المباراة. لذا يجب أن ينظر (يويفا) في الأمر ويقوم بتغييره لو كان ذلك ممكنا".

ويلعب أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر
مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
العين على بنسلفانيا وجورجيا.. بايدن يقلّص الفارق ويتقدم العين على بنسلفانيا وجورجيا.. بايدن يقلّص الفارق ويتقدم
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد