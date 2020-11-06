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أرسنال يواصل بدايته المثالية ويسقط مولده برباعية

من لقاء أرسنال ومولده

أرسنال يواصل بدايته المثالية ويسقط مولده برباعية

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لندن - رويترز

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ساعد هدفان عكسيان أرسنال في قلب تأخره إلى فوز 4-1 على مولده في المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس وهز
نيكولا بيبي وجو ويلوك الشباك للفريق اللندني.

وعانى أرسنال للتعامل مع ضغط مولده الشرس وتقدم الفريق النرويجي بتسديدة مارتن إلينجسن من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وأدرك صاحب الأرض التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما أرسل إيدي نكتياه تمريرة منخفضة حولها كريستوفر هاوغن بالخطأ في مرماه.

وأهدر المدافع سياد كولاشيناتس فرصة لأرسنال أمام المرمى الخالي لكن الفريق انتزع التقدم في الدقيقة 62 بتمريرة عرضية من ويلوك وضعها شريف سينيان بالخطأ في مرماه. وبعد ذلك بثماني دقائق جعل بيبي النتيجة 3-1 ثم اختتم ويلوك الأهداف.

ويتصدر أرسنال المجموعة الثانية بتسع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بثلاث نقاط على مولده. ويأتي رابيد فيينا في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد انتصاره 4-3 على دانداك في وقت سابق من اليوم.

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