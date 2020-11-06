ألفيس: طلبت من ميسي عدم مغادرة برشلونة.. لكنه تجاهل الرد

قال داني ألفيس، إن زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي اسم كبير تماما مثل ناديه برشلونة وإنه يستحق إطلاق اسمه على استاده كامب نو وحثه على عدم الانتقال إلى فريق آخر لأنه لن يجد مكانا أفضل من برشلونة.

وأشار ألفيس إلى أنه شعر بالقلق مثل ميسي حول أسلوب إدارة النادي الكاتالوني تحت قيادة رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، قائلا إنه كان يتعين على النادي اظهار المزيد من الاحترام لنجمه وهدافه التاريخي ميسي الذي هدد بالرحيل في نهاية الموسم الماضي.

وقرر ميسي في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف برشلونة تجنبا لنزاع قانوني مع النادي قبل موسمه الأخير معه.

وقال المدافع البرازيلي الأيمن في مقابلة إذاعية يوم الجمعة :ميسي اسم عظيم مثل برشلونة وليس من المستغرب أنه أراد الرحيل بعد أن رأى كل شيء حوله في حالة سيئة. لقد حقق الكثير من الانجازات ما يجعله يستحق اطلاق اسمه على الاستاد.

وقال ألفيس "37 عاما" الذي توج مع ميسي بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا إنه حث ميسي أيضا على البقاء في ناديه الحالي.

وأضاف ألفيس الذي غادر برشلونة للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في 2016 والذي يلعب حاليا في ساو باولو البرازيلي : طلبت منه عدم مغادرة برشلونة. قلت له هذا عندما كان النادي يحاول التخلص مني وقال لي: لا تذهب أين ستجد مكانا أفضل من هنا. وأنا قلت له نفس الشيء هذا الصيف. لم يرد لكني أعرف أنه تلقى الرسالة.

وأردف ألفيس: برشلونة غير فلسفته ولذا فمن الطبيعي أنه يواجه مشكلات الآن. لقد فقد الفريق هويته وعليه العمل على استعادتها.