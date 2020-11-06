الدوري الأوروبي: توتنهام يستعيد الانتصارات بثلاثية في لودوغوريتس

عاد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في الجولة الماضية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 3 - 1 على مضيفه لودوغوريتس رازجراد البلغاري يوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد توتنهام إلى ست نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة، خلف رويال أنتويرب البلجيكي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع لاسك لينز النمساوي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، في حين ظل لودوغوريتس بلا رصيد، ليبقى متواجدا في ذيل الترتيب.

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص لودوغوريتس الفارق، عقب تسجيل لاعبه الروماني كلاوديو كيشيرو هدفا في الدقيقة 50، غير أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، أضاف الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 62.

يأتي هذا الفوز، ليصالح توتنهام جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته المباغتة صفر - 1 أمام مضيفه رويال أنتويرب في الجولة الماضية.