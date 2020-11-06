النصر يسعى لتضميد جراحه على حساب القادسية

يسعى النصر لتضميد جراحه حينما يستضيف القادسية على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع أهلي جدة إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين، وفي الأحساء يبحث الفتح عن التمسك بصدارته حينما يواجه ضيفه الشباب، في ختام الجولة الرابعة "جولة نلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وسيكون النصر مطالباً بتحقيق أول فوزٍ له هذا الموسم لكي يبتعد عن مراكز المؤخرة حيث يحتل المركز قبل الأخير. وتلقى النصر 3 خسائر متتالية في أول 3 مراحل وهي أسوأ بداية للفريق بتاريخه بدوري المحترفين السعودي حينما خسر من الفتح والتعاون والشباب.

ويتطلع النصر لاقتناص 3 نقاط لتخفيف الضغط قبل مواجهته المرتقبة في المرحلة المقبلة والتي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال في ديربي الرياض.

وتواصلت الغيابات بالنصر بعدما انضم الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق لقائمة المصابين بفيروس كورونا والتي تضم اللاعبين المغربي عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح عسيري وخالد الغنام ويحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله.

وفي المقابل يأمل القادسية في مواصلة تألقه بعد تحقيقه فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين على حساب الوحدة وضمك ليتقدم الى المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وعلى ستاد الملك سعود بالباحة يتطلع أهلي جدة إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الجريح.

وقدّم الأهلي أداءً جيداً في أول مرحلتين بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه على مضيفه الباطن وضيفه الوحدة بنتيجة 1-صفر.

وتوقفت انتصارات الأهلي عقب خسارته أمام غريمه التقليدي الاتحاد في المرحلة الماضية وهي الخسارة الأولى له في ديربي جدة منذ أكثر من 8 سنوات على مستوى الدوري.

وفي المقابل يبحث العين عن أول نقاطه في دوري المحترفين السعودي والذي صعد إليه لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

وتلقى العين 3 خسائر متتالية في أول 3 مراحل من أمام مضيفه الهلال 1-صفر، وأمام مضيفه الاتفاق 2-1، وأمام ضيفه الفتح 4-2 ليتذيل الترتيب.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث الفتح عن المحافظة على صدارته حينما يستضيف الشباب.

وقدّم الفتح أداءً لافتاً في أول 3 مراحل بعد تحقيقه فوزين أمام النصر 2-1 وأمام العين 4-2 وتعادل أمام اتحاد جدة 2-2 ليتصدر الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والفيصلي والشباب.

وفي المقابل يسعى الشباب لمواصلة تألقه وتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بعد البداية المميزة للفريق على عكس المواسم السابقة.

وحقق الشباب انتصاراً ثميناً أمام جاره النصر 2-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الفتح والهلال والفيصلي.