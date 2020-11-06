إنريكي يعيد موراتا وكوكي إلى قائمة منتخب إسبانيا

أعاد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، يوم الجمعة، مهاجم يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا وزميله السابق في أتلتيكو مدريد لاعب الوسط كوكي إلى تشكيلة "لا روخا" لخوض المباراة الدولية الودية ضد هولندا ومباراتي ألمانيا وسويسرا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب مورتا (28 عاما) عن تشكيلة المنتخب الإسباني منذ نوفمبر 2019، وهو تألق بشكل لافت منذ عودته على سبيل الإعارة إلى صفوف يوفنتوس مطلع الموسم قادما من أتلتيكو مدريد، وسجل ستة أهداف في سبع مباريات في جميع المشابقات. في المقابل، خاض كوكي مباراة واحدة مع المنتخب الاسباني منذ خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

واستدعى إنريكي للمرة الأولى لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي، وحارس مرمى تشلسي كيبا أريسابالاغا رغم فقدان مركزه أساسيا في تشكيلة النادي اللندني لصالح السنغالي إدوار مندي.

وتلعب إسبانيا مع مضيفتها هولندا وديا الأربعاء المقبل في أمستردام، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا في 14 نوفمبر الحالي في بازل، على أن تستيضيف ألمانيا بعد ثلاثة أيام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام ألمانيا وأوكرانيا، فيما تحتل سويسرا المركز الأخير برصيد نقطتين.

وضمت التشكيلة:

حراس المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيبا أريسابالاغا (تشلسي الانكليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).

المدافعون: سيرجي روبرتو (برشلونة)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، إنييغو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (توتنهام الانجليزي)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

لاعبو الوسط: فابيان رويس (نابولي الإيطالي)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس).

المهاجمون: ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أنسو فاتي (برشلونة)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، جيرارد مورينو (فياريال)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الانجليزي)، ألفارو مورتا (يوفنتوس الإيطالي).