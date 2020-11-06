إيمري تشان يتعافى من كورونا ويعود إلى تدريبات دورتموند

عاد اللاعب الألماني إيمري تشان إلى تدريبات بوروسيا دورتموند، يوم الجمعة، استعداداً لمواجهة القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك بعد تعافي اللاعب من عدوى فيروس كورونا المستجد وظهور نتائج سلبية لفحصه.

وكان تشان قد خضع للعزل الذاتي في منزله بعد أن أظهرت الفحوص إصابته بعدوى كورونا قبل أسبوعين وغاب عن الفريق في مبارياته أمام شالكه وأرمينيا بيليفيلد ، في البوندسليغا، وأمام زينيت سان بطرسبرغ الروسي وكلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر نادي دورتموند في بيان أصدره يوم الجمعة أن اللاعب خضع للفحوص النهائية قبل عودته إلى التدريبات. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان تشان سيشارك في المباراة أمام بايرن ميونخ أم لا.