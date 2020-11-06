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برشلونة يريد التخلص من 5 لاعبين في الشتاء.. يتقدمهم ديمبيلي

ديمبيلي
الفرنسي ديمبيلي

برشلونة يريد التخلص من 5 لاعبين في الشتاء.. يتقدمهم ديمبيلي

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي برشلونة حدد أسماء اللاعبين الذين يرغب في التخلص منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل توفير المبالغ المالية للتعاقدات الجديدة.

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت للنادي، عقد اجتماعا مع المدرب الهولندي رونالد كومان بحضور رامون بلانز، المدير الرياضي، وأخبرهم توسكيتس بأنه لن يتم التعاقد مع ديباي وإيريك غارسيا، قبل بيع عدة لاعبين، نظرا للوضع المادي الصعب الذي يمر به النادي.

ووفقا للصحيفة الكاتالونية، فإن هناك خمسة لاعبين مرشحين لمغادرة النادي، يتقدمهم الفرنسي ديمبيلي ومواطنه أومتيتي، بالإضافة إلى برايثويت وكارليس ألينيا وجونيور فيربو.

وأضاف التقرير: لم يقتنع المدرب كومان بقدراتهم، باستثناء ديمبيلي، إلا أن عقده الذي ينتهي في صيف 2022، جعل إدارة النادي تفكر في عرضه للبيع بدلا من رحيله بشكل مجاني، لاسيما وأنه لا يرغب في تجديد تعاقده، خاصة مع اهتمام مانشستر يونايتد يوفنتوس باللاعب.

يشار إلى أن برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع ديباي مهاجم ليون الفرنسي والمدافع إيريك غارسيا من مانشستر سيتي.

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