بنفيكا يفلت من الهزيمة أمام رينجرز في الوقت القاتل

استغل رينجرز الاسكتلندي النقص العددي في صفوف مضيفه بنفيكا البرتغالي وقلب تأخره بهدف نظيف إلى تعادل ثمين 3 - 3 يوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة الدوري الأوروبي والتي شهدت اليوم أيضا فوز ليخ بوزنان البولندي على ستاندرد لييغ البلجيكي 3 - 1 .

على استاد "دا لوز" أو "النور" في لشبونة ، واصل رينجرز مسيرته الجيدة في البطولة بقيادة مديره الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة لينفرد بالصدارة ولكنه اكتفى بالتعادل ليظل في المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف بنفيكا.

ومنحت النيران الصديقة فريق بنفيكا هدفا مبكرا للغاية أحرزه كونور جولدسون مدافع رينجرز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من المباراة.

ولكن طرد اللاعب الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 19 منح رينجرز فرصة ذهبية للرد حيث سجل الفريق هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة وسجله ديوجو جونزالفيس لاعب بنفيكا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24 قبل أن يحرز جلان كامارا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة التالية لينتهي الشوط الأول لصالح رينجرز.

وفي الشوط الثاني ، سجل ألفريدو موريلوس الهدف الثالث لرينجرز في الدقيقة 51 فيما قلص رافا سيلفا النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 77 قبل أن يحرز داروين تونيز هدف التعادل لبنفيكا في نهاية المباراة ليفلت الفريق من الهزيمة في الوقت القاتل.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، أنهى ليخ بوزنان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميشال سكوراس وميكايل إسحق في الدقيقتين 14 و22 مقابل هدف سجله ماكسيم ليستين في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني ، أحرز إسحق الهدف الثاني له والثالث لبوزنان في الدقيقة 48 ليحصد بوزنان أول ثلاث نقاط له في المجموعة ويظل ستاندرد لييغ بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.