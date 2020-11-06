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رابطة الدوري الإنجليزي توافق على انتقال ملكية ديربي كاونتي إلى خالد آل نهيان

ملعب نادي نادي ديربي كاونتي

رابطة الدوري الإنجليزي توافق على انتقال ملكية ديربي كاونتي إلى خالد آل نهيان

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لندن - رويترز

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أعلن نادي ديربي كاونتي، يوم الجمعة، أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وافقت على العرض الذي تقدم به الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان المنتمي للأسرة الحاكمة في أبوظبي لشراء النادي المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم.

وتمت الموافقة على الصفقة بصفة مبدئية بعد محادثات بين مالك النادي ميل نوريس ومؤسسة ديرفنتيو هولدينجز المحدودة التي تمثل الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان.

وقال ديربي كاونتي في بيان: وافقت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس على العرض.

وأضاف البيان أن الصفقة حصلت بذلك على الضوء الأخضر، وأنها ستتم خلال فترة قصرة جدا.

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