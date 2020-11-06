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غوارديولا: مواجهة سيتي وليفربول تشبه الانتخابات الأميركية

غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: مواجهة سيتي وليفربول تشبه الانتخابات الأميركية

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لندن - د ب أ

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قال الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي إن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لن يكون جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وأوضح غوارديولا أن أغويرو لم يتعاف تماما من الإصابة التي يعاني منها. وقال : ليس جاهزا. ليس بعد.

وقال غوارديولا إن المباراة أمام ليفربول ستكون اختبارا جيدا لفريقه الذي يسعى لتطوير وتحسين مستواه بعد البداية المهتزة هذا الموسم والتي وضعته في المركز العاشر.

وأوضح : إنها مباراة مهمة. ولكنها مثل انتخابات الرئاسة الأميركية ، التي يجب حساب جميع الأصوات فيها. هناك الكثير من المباريات أمامنا.

وأضاف: من الجيد دائما أن تخوض أقوى المباريات الممكنة. كان ليفربول أكثر قوة في الموسم الماضي. كان ليفربول فريقا استثنائيا لفترة طويلة ولديه مدير فني استثنائي أيضا. من الجيد أن نواجه هذا الفريق لنحسن مستوانا. نعلم إلى أي مدى يجب أن يكون مستوانا للتغلب عليه.

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