  • مباشر
اللغة

كلوب يستبعد مشاركة تياغو ألكانتارا أمام مانشستر سيتي

كلوب في صورة سابقة مع تياغو

كلوب يستبعد مشاركة تياغو ألكانتارا أمام مانشستر سيتي

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أنه ليس مرجحا أن يلحق لاعب خط وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا بمباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وكان ألكانتارا تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وأوضح كلوب للصحافيين: بالنسبة لتياغو. إنها إصابة ولكنها لا تستدعي التدخل الجراحي. ولكنها ما زالت تحتاج لبعض الوقت.

وأضاف: التدخل في هذا اليوم كان صعبا وكان على الساق مباشرة. ولهذا، لا يزال اللاعب في مرحلة العلاج والتأهيل لكنه يتحسن. لن يحتاج لفترة طويلة ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع المشاركة في هذه المباراة.

وقد يستعيد ليفربول جهود اللاعب فابينهو بعد الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، كما قد يعود جويل ماتيب إلى دفاع ليفربول بعد استعادة لياقته مجددا، وذلك بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي بدوري الأبطال الأوروبي منتصف هذا الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الصحة العالمية الصحة العالمية "قلقة" من ظهور كورونا بمزارع المنك
الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد