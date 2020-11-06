كلوب يستبعد مشاركة تياغو ألكانتارا أمام مانشستر سيتي

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أنه ليس مرجحا أن يلحق لاعب خط وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا بمباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وكان ألكانتارا تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وأوضح كلوب للصحافيين: بالنسبة لتياغو. إنها إصابة ولكنها لا تستدعي التدخل الجراحي. ولكنها ما زالت تحتاج لبعض الوقت.

وأضاف: التدخل في هذا اليوم كان صعبا وكان على الساق مباشرة. ولهذا، لا يزال اللاعب في مرحلة العلاج والتأهيل لكنه يتحسن. لن يحتاج لفترة طويلة ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع المشاركة في هذه المباراة.

وقد يستعيد ليفربول جهود اللاعب فابينهو بعد الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، كما قد يعود جويل ماتيب إلى دفاع ليفربول بعد استعادة لياقته مجددا، وذلك بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي بدوري الأبطال الأوروبي منتصف هذا الأسبوع.