كومان: يجب تجاهل الانتقادات والتحلي بالهدوء

قال رونالد كومان مدرب برشلونة، إن فريقه يجب ألا ينشغل بالانتقادات بسبب بدايته المتعثرة هذا الموسم، إذ يبحث عن أول فوز خلال خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عند استقبال ريال بيتيس يوم السبت.

وبسبب الانطلاقة المتواضعة تراجع برشلونة للمركز 12 لكن تتبقى له مباراتان وبالكاد استعاد الثقة عقب الفوز 2-1 على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بعد عناء.

وأبلغ كومان مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة : فرق مثل برشلونة يجب أن تكون قريبة من القمة طيلة الوقت وإلا ستكون الانتقادات مستمرة، يمكنني التعامل مع الانتقادات لكن لا يمكن المبالغة في التفكير فيها. الموسم طويل ويجب أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد. نحتاج لثلاث نقاط مع التحلي بالهدوء لكن حتى مع الفوز لست متأكدا من أن الأوضاع ستهدأ وهناك شيء يحدث دائما في النادي.

وحصل برشلونة على دفعة من عودة الحارس مارك أندريه تير شتيغن الذي يستعد لخوض أول مباراة له بالدوري عقب أداء ملهم أمام دينامو في أول لقاء له عقب التعافي من جراحة بالركبة. لكن كومان قال أيضا إنه يعمل على تحسين دفاعه الهش بعد استقبال سبع تسديدات على المرمى من دينامو المبتلى بالإصابات.

وتابع: المشكلة الرئيسية كانت في خط الوسط حيث لم نتحكم بشكل تام وكان من الصعب السيطرة على المباراة وواجه دفاعنا الكثير من المشاكل. نحتاج للعب جيدا أمام بيتيس والتحسن دفاعيا مقارنة بمباراة دينامو والتحلي بتركيز وبتنظيم أكبر وعملنا على ذلك في التدريبات.