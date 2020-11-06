لوف يستدعي وجهين جديدين إلى قائمة ألمانيا

أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يوم الجمعة قائمة تضم 29 لاعباً استعدادا لآخر ثلاث مباريات للفريق خلال العام الجاري، وقد استدعى للمرة الأولى لاعب قلب الدفاع فيليكس أودوخاي والمدافع فيليب ماكس.

وانضم أودوخاي لاعب أوغسبورغ وزميله السابق فيليب ماكس، لاعب إيندهوفن الهولندي حاليا، إلى ليروي ساني وإيلكاي غاندوغان وتيلو كيرير، الذين غابوا عن قائمة المنتخب خلال مبارياته في أكتوبر الماضي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أمام نظيره التشيكي يوم الأربعاء المقبل في لايبزج قبل أن يخوض أخر مباراتين له في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا، أمام أوكرانيا في لايبزيغ يوم 14 نوفمبر الجري وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام في إشبيلية.

ومثلما كان الحال في مباريات الشهر الماضي، فضل لوف إراحة بعض اللاعبين، على أن ينضموا لقائمة الفريق فقط في مباراتيه بدوري الأمم، وهم حارس المرمى مانويل نوير وسيرج غنابري وليون غوريتسكا وجوشوا كيميش وساني (بايرن ميونخ) وماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ) وتوني كروس (ريال مدريد الإسباني) وتيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي).

ولم يستدع لوف حارس المرمى مارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني) والمهاجم ماركو رويس (بوروسيا دوتموند)، العائدين من الإصابات.

كذلك غاب عن القائمة بسبب الإصابات أو عدوى فيروس كورونا كلا من المدافع نيكلاس شوله (بايرن ميونخ) ولاعب خط الوسط كاي هافيرتز (تشيلسي) والمدافع لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ) ولاعب خط الوسط جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) والمدافع إيمري تشان (بوروسيا دورتموند) ولاعب خط الوسط سوات سيردار (شالكه).